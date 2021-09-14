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Красоты Хакасии показали в передаче «Непутевые заметки»

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущий Дмитрий Крылов показал красоты Хакасии в новом выпуске передачи «Непутевые заметки»: Красноярское водохранилище, Саяно-Шушенскую ГЭС, пещеру Ящик Пандоры.

«В Хакасии мы вместе с Дмитрием Крыловым проедемся вдоль Красноярского водохранилища и по реке Абакан, посмотрим на Саяно-Шушенскую ГЭС, посетим пещеру Ящик Пандоры на левом берегу реки Белый Июс и вдоль реки пройдем по Тропе Предков. Древнее название этого уникального скального массива — "Тогыс Аз", что означает "Девять ртов"», — говорится в описании передачи.

Крылов не только показал в передаче красивые виды, но и рассказал легенды, связанные с каждым местом. Так, на горной гряде Сундуки, по мнению археологов, там была древнейшая астрономическая обсерватория из нее велось наблюдение за луной и солнцем.

Крылов отметил, что у него еще есть видеоматериал из поездки в Хакасию, он его покажет в следующих выпусках программы.

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Хакасия #Мир ТВ #Туризм
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