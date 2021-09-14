Красоты Хакасии показали в передаче «Непутевые заметки»

Ведущий Дмитрий Крылов показал красоты Хакасии в новом выпуске передачи «Непутевые заметки»: Красноярское водохранилище, Саяно-Шушенскую ГЭС, пещеру Ящик Пандоры.
«В Хакасии мы вместе с Дмитрием Крыловым проедемся вдоль Красноярского водохранилища и по реке Абакан, посмотрим на Саяно-Шушенскую ГЭС, посетим пещеру Ящик Пандоры на левом берегу реки Белый Июс и вдоль реки пройдем по Тропе Предков. Древнее название этого уникального скального массива — "Тогыс Аз", что означает "Девять ртов"», — говорится в описании передачи.
Крылов не только показал в передаче красивые виды, но и рассказал легенды, связанные с каждым местом. Так, на горной гряде Сундуки, по мнению археологов, там была древнейшая астрономическая обсерватория из нее велось наблюдение за луной и солнцем.
Крылов отметил, что у него еще есть видеоматериал из поездки в Хакасию, он его покажет в следующих выпусках программы.
olegdark229Опричников надо кормить чтобы царя защищали! Налогоплательщики за все заплатят!
Egorka72Как обычно на Руси - один с собой, а семеро с ложкой!Развелось дармоедов однако.
DrronumПотянуло его в родной бункер. Оно надежнее и безопаснее.
RS1981Незалежность по украински.... она такая.....