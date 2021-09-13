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Четыре человека погибли в крушении L-410 в Иркутской области

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четыре человека погибли в результате крушения самолета L-410 в тайге Иркутской области, сообщили в оперативном штабе.

«Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии», — сказали ТАСС в штабе. Остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном переломы.

Двухмоторный пассажирский самолет L-410 около 18.15 мск (23.15 по местному времени) совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское (примерно в 500 километрах от Иркутска) в ходе повторного захода на посадку.

На борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров

На месте происшествия сейчас работают спасатели и бригады скорой помощи.
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