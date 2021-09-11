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Турция ужесточила правила въезда россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Турецкие власти изменили правила въезда в страну, сообщило российское посольство в Анкаре. Новые требования действуют с 3 сентября.

Теперь иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник Лайт» при въезде в Турцию нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

При этом для привитых двухкомпонентными вакцинами, одобренными властями Турции или Всемирной организацией здравоохранения, такие документы не понадобятся, уточнили представители посольства.

Турция в конце июня разрешила въезд туристам, привившимся любой российской вакциной от коронавируса. Раньше при въезде им нужно было иметь при себе только сертификат о вакцинации на английском языке.

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Препарат зарегистрировали в мае. Российские больницы используют его для ревакцинации, он также поставляется на экспорт.

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Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.
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