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Дерипаска предсказал еще две волны коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © World Economic Forum

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в мире возможны еще как минимум две волны коронавируса и поэтому призвал ввести локдаун и закрыть границы.

«Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны», — написал в своем Дерипаска Telegram-канале.

По его мнению, нужно ввести локдаун и закрыть границы. Однако он отметил, что «на это никто идти не хочет».

«Нужно понять, что делать с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом. Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим», — отметил Дерипаска.

Бизнесмен также отметил, что процесс реабилитации от коронавируса может занять больше года, что отразится на экономике, в частности, страховых компания.

«Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах — 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться», — полагает Дерипаска.

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