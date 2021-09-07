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Белые и желтые арбузы раскупили у фермера из Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/arbuzzz_03

Фермер из Иволгинского района Бурятии Дмитрий Вихрев продал за неделю 25 тонн арбузов с красной, желтой и белой мякотью, сообщил Sibnet.ru сам предприниматель.

Агроном и предприниматель живет в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. В этом году фермер увеличил площадь посадки арбузов до почти 9 гектаров.

«За неделю продано 25 тонн… Объем (проданного) красного арбуза равняется объему белого и желтого. Белые и желтые —  маленькие арбузы», — сказал Вихрев.

По его словам, в этом году из-за плохой погоды пришлось задержать продажи арбузов на месяц. Сейчас предприниматель снимает урожай и параллельно продает его, чтобы успеть до первых заморозков. В соцсетях покупатели местных арбузов делятся отзывами, они говорят, что арбузы вкусные и сладкие.

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Бурятия #Продукты #Торговля
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