«Жигули» превратили в монстра с 14 колесами

Блогеры из проекта «Гараж-54» сделали «Жигули» с семью мостами и 14 колесами, машина совершила пробную поездку — видео опубликовано на YouTube-канале.

В новосибирской мастерской к задней части ВАЗ-2106 приварили трапецию из пяти мостов, причем двигатель приводит в движение только одну ось, а десять колес вращаются за счет трения. Спереди установили мост от УАЗа с 42-дюймовыми колесами от ГАЗ-66, а рулевые тяги удлинили.

Многоколесная «шестерка» успешно выехала из гаража, проехала несколько метров и смогла развернуться. По словам водителя, руль хорошо крутился и без гидроусилителя, но сама машина сильно прыгала на дороге, так как неровности смягчали только шины.

Также на мокрой поверхности колеса стали пробуксовывать, поэтому механики решили подобрать размеры колес для того, чтобы они посильнее друг на друга давили, и вывести монстра на проселочную дорогу.