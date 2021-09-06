Новосибирские компании готовы к работникам в спортивных костюмах

Опрос новосибирских работодателей показал, что 40% из них готовы принять на работу соискателей, которые пришли на собеседование в спортивной одежде.

Опрос провели аналитики сервиса HH.ru совместно с интернет-магазином Lamoda. Выяснилось, что 40% респондентов из Новосибирской области согласились бы принять на работу человека, который пришел на собеседование в спортивной одежде.

Еще 26% заявили, что им все равно, как соискатель одет, главное, чтобы он был профессионалом. Только 28% настаивают на том, что несоответствующая одежда может стать причиной отказа в приеме на работу.