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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирские компании готовы к работникам в спортивных костюмах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Опрос новосибирских работодателей показал, что 40% из них готовы принять на работу соискателей, которые пришли на собеседование в спортивной одежде.

Опрос провели аналитики сервиса HH.ru совместно с интернет-магазином Lamoda. Выяснилось, что 40% респондентов из Новосибирской области согласились бы принять на работу человека, который пришел на собеседование в спортивной одежде.

Еще 26% заявили, что им все равно, как соискатель одет, главное, чтобы он был профессионалом. Только 28% настаивают на том, что несоответствующая одежда может стать причиной отказа в приеме на работу.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда #Стиль
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