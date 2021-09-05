НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Посетители отравили белок в кузбасском заповеднике

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Фото: © Capri23auto

Посетители музея-заповедника «Томская писаница» накормили белок запрещенной едой, животные умерли, сообщила организация в Instagram.

По официальному заключению ветврача белки скончались по вине посетителей, которые «пытаются проявить "заботу" и покормить животных ядовитыми для них лакомствами (солеными орешками, чипсами, жвачкой, леденцами и т.п.)».

Сотрудники «Томской писаницы» попросили не кормить животных привезенными из дома продуктами, а покупать безопасные продукты только в заповеднике.

В комментариях к посту посоветовали установить видеокамеры, чтобы контролировать поведение посетителей. Также прозвучало мнение, что от подобных происшествий спасут только штрафы.

Еще по теме
Водитель грузовика погиб в лобовом на новосибирской трассе
Мужчина в Кузбассе расправился с возлюбленной и ее детьми
Мать привела в полицию осквернителя мемориала в Кузбассе
Четыре человека предстанут перед судом в Бурятии за избиение ребенка
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель грузовика погиб в лобовом на новосибирской трассе
Посетители отравили белок в кузбасском заповеднике
Смертельное ДТП произошло в Кузбассе
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Самое популярное
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев
Путин указал на упущенные демографические возможности России
Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
37
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
23
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
19
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Sibnet.Ru