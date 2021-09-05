Посетители отравили белок в кузбасском заповеднике

Посетители музея-заповедника «Томская писаница» накормили белок запрещенной едой, животные умерли, сообщила организация в Instagram.

По официальному заключению ветврача белки скончались по вине посетителей, которые «пытаются проявить "заботу" и покормить животных ядовитыми для них лакомствами (солеными орешками, чипсами, жвачкой, леденцами и т.п.)».

Сотрудники «Томской писаницы» попросили не кормить животных привезенными из дома продуктами, а покупать безопасные продукты только в заповеднике.

В комментариях к посту посоветовали установить видеокамеры, чтобы контролировать поведение посетителей. Также прозвучало мнение, что от подобных происшествий спасут только штрафы.