Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет

Премьер-министр Мишустин считает, что пятая промышленная революция может произойти уже в ближайшие 10-20 лет, и России нужно взяться за развитие новых технологий.

«Между первой и второй промышленной революцией прошло 100-120 лет. Между второй и третьей — всего около 50-70 лет. К четвертой промышленной революции мы подошли примерно через 20-30 лет после третьей. Не исключаю, что пятая совершится у нас на глазах, в ближайшие 10-20 лет», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, «может быть, начинающийся энергетический переход и следует рассматривать в качестве пятой промышленной революции». «Нам надо быть готовыми к тому, что жить нам придется в эпоху перемен», — отметил премьер.

«Нам, нашей стране, очень важно использовать сегодня уникальную историческую возможность технологического перехода, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции», — резюмировал Мишустин.