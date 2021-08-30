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Спрос на курьеров в Новосибирской области вырос втрое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область оказалась в топе регионов, где сильнее всего вырос спрос на курьеров, с прошлого года число таких вакансий увеличилось в три раза, выяснили аналитики сервиса HH.ru.

Согласно данным исследования, количество вакансий для курьеров, открытых этим летом в России, выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Новосибирская область оказалась на седьмом месте в топе регионов с самым большим количеством вакансий для курьеров. За год количество вакансий для них выросло в три раза. Средняя зарплата, которую предлагают курьеру в регионе, – 51,2 тысячи рублей.

Реже всего среди сибирских регионов курьеры этим летом были необходимы в Туве, это, по информации аналитиков, были буквально единичные случаи.

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Экономика #Рынок труда
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