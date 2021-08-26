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Дроздов записал аудио-экскурсию для легендарного теплохода Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pioneraltaya, https://www.instagram.com

Известный российский телеведущий Николай Дроздов озвучил аудио-экскурсию для легендарного теплохода «Пионер Алтая», курсирующего по Телецкому озеру.

«Проект длился несколько месяцев. От получения согласия на озвучание до согласования текста и самой записи. Николай Николаевич не всем даёт добро. У него есть свои принципы и ценности, по которым он отбирает проекты», – сообщается в Instagram «Пионера Алтая».

Там же размещено несколько роликов, демонстрирующих процесс записи экскурсии.

Теперь на теплоходе «Пионер Алтая» звучит с детства знакомый многим голос Николая Дроздова. На его передачах о животных выросло несколько поколений.

В аудио-экскурсии он рассказывает легендарную историю «Пионера Алтая», уделяет много внимания уникальной природе Телецкого озера и Алтайского заповедника, в состав которого входит часть озера, особенностям климата и ландшафта. Но большая часть экскурсии посвящена животным прителецкой тайги.



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