Дроздов записал аудио-экскурсию для легендарного теплохода Алтая

Известный российский телеведущий Николай Дроздов озвучил аудио-экскурсию для легендарного теплохода «Пионер Алтая», курсирующего по Телецкому озеру.

«Проект длился несколько месяцев. От получения согласия на озвучание до согласования текста и самой записи. Николай Николаевич не всем даёт добро. У него есть свои принципы и ценности, по которым он отбирает проекты», – сообщается в Instagram «Пионера Алтая».

Там же размещено несколько роликов, демонстрирующих процесс записи экскурсии.

Теперь на теплоходе «Пионер Алтая» звучит с детства знакомый многим голос Николая Дроздова. На его передачах о животных выросло несколько поколений.

В аудио-экскурсии он рассказывает легендарную историю «Пионера Алтая», уделяет много внимания уникальной природе Телецкого озера и Алтайского заповедника, в состав которого входит часть озера, особенностям климата и ландшафта. Но большая часть экскурсии посвящена животным прителецкой тайги.