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Сибирские деревни померялись интернет-трафиком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростелеком»

«Ростелеком» в Сибири определил десять самых востребованных точек Wi-Fi, в топ населенных пунктов вошли три села Забайкальского края, по два поселения из Омской и Новосибирской областей, а также по одному поселку из Алтайского края, Иркутской области и Красноярского края.

Лидером по трафику стал поселок Ермаки Тулунского района Иркутской области: треть из зарегистрированных пользователей этого населенного пункта выходят в сеть регулярно, не реже одного раза в месяц. На втором месте расположилась деревня Комсомол из Омского района Омской области, на третьем — село Успенка Мошковского района Новосибирской области.

В топ-10 по количеству сессий и скачанному трафику также включены села Новоивановка, Среднеаргунск и Капцегайтуй Забайкальского края, деревня Девятериковка Омской области, поселок Детлово Красноярского края, село Соловьевка Новосибирской области и поселок Старая Суртайка Алтайского края. За семь месяцев 2021 года жители этих деревень скачали более 137 тысяч Гб.

«Это в больших городах мы привыкли к высоким скоростям и круглосуточному доступу в сеть, а жители небольших и тем более отдаленных поселков долго ждали появления точек с бесплатным Wi-Fi. Теперь они получают государственные и муниципальные услуги в онлайн или общаются с друзьями в соцсетях», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это около 14 тысяч поселков, сел и деревень по всей стране. Первый этап планируется завершить в этом году. В Сибири программа уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

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