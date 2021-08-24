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#Интернет #Wink #Лицей

СФУ получил собственную мобильную связь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске объявили о старте подключений к сотовой связи SFU, организованной по модели виртуального оператора, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Сим-карты с символикой SFU выпущены тиражом 10 тысяч экземпляров. Покрытие сотовой связью обеспечивается за счет технической инфраструктуры «Ростелекома» (Tele2). Абоненты, желающие подключиться к новой мобильной сети, но сохранить свой привычный номер, смогут сделать это. Процедура стандартная и займет около восьми рабочих дней, в этот период можно продолжать пользоваться старой сим-картой.

«Предоставляя услугу "Собственного мобильного оператора", мы ориентируемся на специфику целевой аудитории. В частности, тарифная линейка, которая разработана для университетского сообщества, состоит из четырех пакетов, отличающихся количеством бесплатных включенных минут на звонки абонентов других операторов, гигабайтами мобильного интернета, количеством СМС и, соответственно, стоимостью», — сказал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Стоимость тарифных планов составляет от 200 до 500 рублей в месяц. Между абонентами SFU связь не тарифицируется. Управлять балансом, дополнительными опциями и другими услугами провайдера можно в личном кабинете мобильного приложения «Мой Ростелеком».

«В дальнейшем вместе с "Ростелекомом" мы намерены работать над развитием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности университета, заниматься разработкой новых ИТ-решений и внедрением технологий дополненной реальности в производственную деятельность. Отдельное внимание будет уделено профориентации наших студентов в телеком-сфере», — сказал ректор СФУ Максим Румянцев.

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