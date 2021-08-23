Антициклон принесет ясную погоду в Забайкалье

Начало недели в Забайкалье будет дождливым, но к пятнице на территорию края придет антициклон, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Интенсивность дождей уменьшится к концу недели, и на территории Забайкалья будет наблюдаться погода преимущественно без осадков.

С установлением антициклона прогнозируется большие перепады температуры в течение суток. Температура ночью составят от 7 до 12 градусов, местами до 1 градуса выше нуля. А днем столбик термометра поднимется до 18-23 градусов.

Ветер ожидается в утренние часы слабый, в дневные часы умеренный, во вторник и среду порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. При слабом ветре будут наблюдаться туманы. В выходные дни продолжится повышение температуры днем.