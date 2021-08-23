Пациентка в Кузбассе пожаловалась на пьяную медсестру

Пациентка больницы №29 города Новокузнецка пожаловалась на пьяную медсестру, которая отказалась ставить капельницу. Факт подтвердился, сотрудницу уволят, сообщила пресс-служба Минздрава Кузбасса.

Видеозапись из больницы была опубликована в сообществе «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте». Пациентка просила медсестру поставить ей капельницу из-за ухудшившегося состояния, та отвечала, что назначения в карте нет. Женщина несколько раз повторила, что медсестра пьяна.

По данному случаю в Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 имени А.А. Луцика проведена внутренняя проверка, сообщила пресс-служба Минздрава Кузбасса.

Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. Ее отстранили от работы с последующим увольнением по статье.