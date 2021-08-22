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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт выразил уверенность в подорожании ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Страховые компании, не имеющие больше возможности оценивать техническое состояние автомобиля, попытаются повлиять на стоимость ОСАГО, заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Плохое техническое состояние автомобиля — это риск, и его страховые компании во всем мире всегда будут учитывать. Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей», — сказал Шапарин в интервью Business FM.

Также, по мнению автоэксперта, страховщики будут устанавливать случаи, когда ДТП произошло из-за плохого технического состояния автомобиля. После этого они будут обращаться в суды с регрессными исками к автовладельцам.

«В связи с провалом реформы техосмотра Министерство внутренних дел, Центральный банк и все остальные ведомства были заинтересованы в том, чтобы систему ОСАГО хотя бы спасти. Потому что если бы люди не смогли пройти нигде техосмотр, то и ОСАГО они купить бы тоже не были в состоянии», — добавил вице-президент НАС.

Шапарин подчеркнул, что в последние десять лет техосмотр часто фальсифицировался, и люди к этому привыкли. По его словам, вся эта ситуация приведет к тому, что к весне следующего года произойдет лавинообразный спрос на диагностические карты.

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