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Ученые объяснили изменение цвета воды в Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Скала Шаманка на Байкале
Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Ученые исследовали пробы воды в Байкале, которая изменила цвет и запах в бухте Песчаная. Они установили виновника «загрязнения» акватории, сообщил руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.

Вода изменила цвет, став зеленой в августе в бухте Песчаная. Туристы также обратили внимание на неприятный запах на побережье. Ученые и сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора выехали на место и взяли пробы воды для исследований.

Выяснилось, что «нарушителем», загрязнившим воду, стали цианобактерии, появившиеся из-за цветения флоры.

«Все, что показывается в соцсетях, — бирюзовый цвет Байкала, зеленый и потом синий — это не что иное, как цианобактерии (сине-зеленые водоросли), которые, пока живут, имеют зеленый цвет, а когда умирают, (приобретают) синеватый оттенок», — цитирует ТАСС Сафронова.

По его словам, с помощью авиации и маломерных судов специалисты проводят мониторинг в акватории озера, при выявлении каждого пятна отбирают пробы и направляют их на исследования. Пока явных загрязнений поверхностной воды Байкала не выявлено.

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