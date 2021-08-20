НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Вода в Байкале изменила цвет и запах

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Сотрудник лаборатории берет пробы воды в Байкале
Фото: © пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»

Туристы, отдыхавшие в бухте Песчаная на Байкале, выложили в социальный сетях видео, на кадрах которого заметно, что вода в озере вдруг изменила цвет, стала мутной и от нее исходит неприятный запах, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

На видео туристы продемонстрировали непривычный цвет воды и рассказали о неприятном запахе, который доносится от береговой полосы. На место выехали специалисты «Заповедного Прибайкалья», представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и сотрудники центра лабораторного анализа.

Они отобрали пробы воды и обследовали береговую кромку бухты Песчаная и прилегающих к ней бухт на протяжении около 2 километров. Специалисты искали причину возможных нарушений. Но после осмотра найти ее не смогли.

Теперь воду исследуют в лаборатории и проверят, какие примеси она содержит. После этого специалисты сделают выводы, а уполномоченные ведомства используют информацию для поиска виновника загрязнения.

Еще по теме
Власти Приангарья сняли режим ЧС в регионе
Пещеры Сибири вошли в топ-7 самых впечатляющих в стране
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Дожди вернутся в Бурятию
смотреть все
Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вагон поезда сошел с рельсов в Красноярском крае
Вода в Байкале изменила цвет и запах
Влюбленная сотрудница МВД в Омске помогла сбежать подозреваемому
Новосибирская пенсионерка выиграла в лотерею квартиру у моря
Самое популярное
На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь
Обсуждение (0)
Картина дня
Меркель в последний раз поговорит с Путиным как канцлер
Гробы и оградки резко подорожали
Талибы похвастались победами над СССР и США
Илон Маск создаст робота-гуманоида Tesla Bot
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
44
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
33
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Sibnet.Ru