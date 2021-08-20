Вода в Байкале изменила цвет и запах

Туристы, отдыхавшие в бухте Песчаная на Байкале, выложили в социальный сетях видео, на кадрах которого заметно, что вода в озере вдруг изменила цвет, стала мутной и от нее исходит неприятный запах, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

На видео туристы продемонстрировали непривычный цвет воды и рассказали о неприятном запахе, который доносится от береговой полосы. На место выехали специалисты «Заповедного Прибайкалья», представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и сотрудники центра лабораторного анализа.

Они отобрали пробы воды и обследовали береговую кромку бухты Песчаная и прилегающих к ней бухт на протяжении около 2 километров. Специалисты искали причину возможных нарушений. Но после осмотра найти ее не смогли.

Теперь воду исследуют в лаборатории и проверят, какие примеси она содержит. После этого специалисты сделают выводы, а уполномоченные ведомства используют информацию для поиска виновника загрязнения.