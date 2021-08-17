Вузы в России завершили основной этап зачисления во вторник, 17 августа. Списки поступивших можно увидеть на сайтах высших учебных заведений.

В 2021 году из-за коронавируса и связанных с ним ограничений были перенесены сроки ЕГЭ. Соответственно, этапы поступления также перенесли по времени. Зачисление в вуз проходит в несколько этапов.

Первый — приоритетное зачисление, на которое могли рассчитывать абитуриенты со льготами. Например, инвалиды, сироты, а также те, кто поступал на целевое обучение. Для поступающих по первому этапу 2 августа на сайтах вузов опубликовали списки, а 6 августа приказы о зачислении.

Заявление о согласие на зачислении по основному этапу принимали 11 августа до 18.00 по времени того региона, где находится вуз. Во вторник, 17 августа вузы опубликовали приказы о зачислении на основные конкурсные места. В приказах на сайтах вузов есть поименные списки поступивших абитуриентов.

По данным исследования «Поступи онлайн», самыми популярными среди абитуриентов в 2021 году стали направления: экономика и менеджмент, IT, дизайн, СМИ, иностранные языки. А еще многие заинтересовались образованием психолога, что стало новой тенденцией.

Основной этап зачисления в вузы — не последний. Со среды, 18 августа начнется третий, дополнительный этап, когда абитуриенты смогут подать согласие на зачисления на специальности, по которым остались свободные места.

Согласие на зачисление по дополнительному этапу нужно подать до 21 августа, также до 18.00 по времени региона, где находится вуз. Списки о зачислении высшие учебные заведения опубликуют 23 августа.