Что включает новая подписка Wink

Видеосервис Wink представил новую подписку «Wink+more.tv», в которую включены 35 тысяч фильмов и сериалов, 174 телеканала, а также популярные шоу, фитнес-тренировки, документальные фильмы и познавательные передачи.

В сентябре месяц подписки «Wink+more.tv» можно получить бесплатно. Достаточно заработать 50 баллов в онлайн-игре «Играй и смотри» и обменять их на промокод онлайн-кинотеатра Wink в игровом магазине.

Что есть в подписке «Wink+more.tv»

Подписка «Wink+more.tv» содержит четыре пакета с ТВ-каналами, фильмами, сериалами, а также с радиостанциями, где можно не только послушать музыку, узнать новости, но и посмотреть прямой эфир с именитым гостем или экспертом в студии.

«Базовый ТВ-пакет»

Это 174 телеканала. Среди них 20 федеральных — «Россия», «Первый канал», «НТВ», «Карусель», «ТНТ» и другие. Есть и региональные телеканалы, для каждого региона — свои.

Любители кинематографа могут включить канал «Мосфильм.Золотая коллекция», «Кино ТВ», «Русский роман». Для любителей азиатского кинематографа есть канал «Дорама». Для тех, кто ценит познавательные передачи, в пакете представлены каналы National Geographic, Animal Planet, Discovery, «Моя планета», «Просвещение».

В пакете собрано несколько телеканалов о спорте — «Матч ТВ», «Евроспорт», КХЛ и другие. Меломаны смогут увидеть MTV, Music Box и другие. Для самых маленьких зрителей и постарше собраны каналы с мультфильмами, детскими фильмами и передачами.

Для любителей интересующихся иностранными СМИ в пакет собрали такие телеканалы, как «Euronews», CNN, BBC. Среди российских информационных телеканалов «РБК ТВ», «Известия».

«Онлайн-кинотеатр» в Wink

Пакет «Онлайн-кинотеатр» — это тысячи фильмов и сериалов. Зарубежные и российские хиты, представляющие все жанры— драма, комедия, триллер, хоррор, детектив, боевик, фантастика и другие.

Также здесь есть полезный и обучающий контент. Например, в разделе «Функциональной тренировке для начинающих» тренер покажет, как без снаряжения и спортзала тренироваться дома.

Также можно узнать как управлять личными финансами, что изучает социология и как устроена вселенная. А любители спорта найдут в подписке лучшие бои без правил, футбольные матчи и многое другое.

More.tv в «Винк»

Контент more.tv представлен в Wink — это 7 тысяч эксклюзивных зарубежных и российских фильмов и сериалов. Многие появляются в видеосервисе еще до ТВ-эфира. Например «Чики», «Трудные подростки», «Рассказ служанки», «Друзья», «Кухня», «Великая» и другие.

Также в пакете есть передачи о здоровье и спорте. Например, «Фитнес против вируса». Пользователи смогут проводить тренировки, разработанные специалистами с многолетним опытом, и охватить все направления современного фитнеса.

Любители передач «Один в один», «Танцуют все», «Форд Боряд», «Дорожные войны» также смогут увидеть передачи, собранные в пакете More.tv

Отдельно представлен детский контент, где самые маленькие зрители смогут увидеть мультсериалы или мультфильмы. Или кино про добрых фей и путешествии в космосе.

Радио в Wink

Еще один пакет в подписке — «Радио». Это популярные радиостанции в прямом эфире. Для детей — «Радио Disney», для автомобилистов — «Авторадио», для поднятия настроения «Юмор ФМ», для меломанов — «Радио Energy». К слову, передачи на радио можно не только слушать, но иногда и смотреть. Например, если это прямой эфир с гостем в студии.

Как подписаться на «Wink+more.tv»

Для начала нужно зарегистрироваться в Wink. Это можно сделать с любого устройства — телевизора, ПК, смартфона, ноутбука. После регистрации в меню сверху выбрать «Подписки». В появившемся списке «Основные подписки» найти «Wink+more.tv» и нажать на «подключить».

В честь Дня компании Ростелеком раздает подписку в игре «Играй и смотри». Достаточно заработать 50 игровых баллов и обменять их на промокод. По промокоду подписка «Wink+more.tv» активируется на 30 дней.

Если есть сомнения сомневается, что подписка понадобится дальше, нужно отключить автопролонгацию. Для этого в разделе меню «Подписки» надо выбрать «Мои подписки», зайти в нужную, и нажать «Отключить». После этого подписка продолжит действовать до истечения 30 дней, а затем деактивируется.