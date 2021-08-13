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Сильное землетрясение произошло в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Atomicdragon136 / CC BY 4.0

Жители Кузбасса почувствовали сильное землетрясение в ночь на пятницу. По данным специалистов, пострадавших и разрушений нет.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло 03.41 по местному времени (23.41 мск 12 августа), следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда в Прокопьевском районе, где находится несколько крупных угледобывающих предприятий.

Подземные толчки ощутили жители шести муниципалитетов — Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска. В общей сложности от них в экстренные службы поступило более 100 звонков справочного характера. По данным оперативных служб региона, жертв и разрушений в результате подземного толчка нет.

«Проснулась от того, что кровать ходила ходуном. Кошка перед этим сходила с ума и будила дочку и меня», «В 3:45 затрясло так, что за рулем многотонного грузовика еле удержался. Думал, что земля с под ног уходит», «Кузнецк, на 5-м этаже, в 4 утра чуть не уехали на кровати по квартире кататься», «У меня кот как дурниной заорал, еле успокоили его. Естественно, все проснулись от толчка, окна затряслись и мебель», — написали жители Кузбасса в соцсетях.

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