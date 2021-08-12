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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Перечислены причины проходить техосмотр после 22 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ПДД запрещает водителю ездить без техосмотра, а страховщик при аварии в случае отсутствия диагностической карты может не выплатить деньги, сообщил автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

С 22 августа вступает в силу закон, согласно которому полис ОСАГО можно купить, не предъявляя страховщику действующую карту о прохождении техосмотра.

«Техосмотр автомобиля в любом случае будет нужен. Правила дорожного движения запрещают движение без диагностической карты, несмотря на то, что наказания за это нет», — сказал Радько в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что с 1 марта 2022 года должны вступить в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых будет штраф 2 тысяч рублей за отсутствие диагностической карты. Есть планы фиксировать это правонарушение камерами.

«Есть норма в законе об ОСАГО, которая позволяет страховщику применить регресс к виновнику ДТП, если на момент аварии у него не было действующей диагностической карты. Это делается в том случае, если будет установлено, что ДТП произошло по причине технической неисправности. Установление этой причины — крайне редкий случай. Водитель либо не признается, что у него машина была неисправна до аварии, либо она сильно разбита и понять, что она была повреждена до ДТП, тоже невозможно. Эти истории из разряда теоретических, но все же», — назвал вторую причину автоюрист.

По мнению Радько, самая главная причина проводить техосмотр машины — оценивать техническое состояние автомобиля, что важно для безопасности как самого владельца транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

Тема: Дорожные войны
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