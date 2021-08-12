Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений

«Вашей маме зять не нужен?» — фраза, которая больше не помогает познакомиться и начать отношения. Сейчас самый простой и даже надежный способ найти вторую половинку — приложения для знакомств. Роскачество исследовало и оценило наиболее популярные мобильные приложения.

Приложения онлайн-знакомств — это возможность быстро познакомиться с человеком, узнать его интересы и понять, есть ли смысл продолжать общение. В отличие от живого общения, в онлайн есть время обдумать ответ и показать себя с максимально выгодной стороны. Это можно расценивать одновременно и как плюс, и как минус.

Наибольшее количество скачиваний среди мобильных приложений для онлайн-знакомств у Tinder и Badoo – более 100 миллионов установок в Google Play. Более 10 миллионов скачиваний у приложений Topface, «Ваплог», «ДругВокруг», Bumble и Jaumo. Но популярность — не знак качества. Поэтому рассмотрим только те приложения, которые обладают максимально широким функционалом и считаются надежными.

Топ-5 приложений для онлайн-знакомств

«Мамба» (1 место на iOS, 2 место на Android)

В приложении удобный фильтр анкет пользователей по большому числу параметров и оценка их «свайпами». В «Мамбе» можно переписываться в общем чате и добавлять анкеты в избранное. Есть возможность установить пароль на вход в приложение.

К недостаткам приложения можно отнести возможность начать чат без взаимности (что может раздражать пользователя) и отсутствие статистики по выраженным симпатиям, которую можно было бы посмотреть.

«Знакомства Mail.Ru» (2 место на iOS, 1 место на Android)

Приложение «Знакомства Mail.Ru» позволяет фильтровать анкеты пользователей по большому числу параметров и оценивать их «свайпами» (можно также отменить последний «свайп»), переписываться в общем чате и добавлять анкеты в избранное.

Важный плюс: присутствует возможность управлять видимостью данных анкеты и самой анкеты. Есть функция видеозвонков и верификация по фото.

Недостатки такие же как в «Мамбе» — возможность начать переписку без взаимности и отсутствие статистики по выраженным симпатиям.

Loveplanet (3 место на iOS, 3 место на Android)

В Loveplanet можно переписываться в анонимных чатах, искать пользователей неподалеку. Но использование всего функционала платное. Среди плюсов — управление видимостью анкеты, отсутствие рекламы. В приложении можно дарить другим пользователям не только подарки, но и сервисные возможности, такие как «Поднять анкету» и «Премиум».

Из недостатков можно отметить пониженный уровень безопасности на Android (средние показатели, высокие на iOS). Тем не менее, приложение демонстрирует корректную и стабильную работу.

Badoo (4 место на iOS, 4 место на Android)

Badoo позволяет искать людей, которые находятся неподалеку, с использованием фильтров поиска и оценивать их анкеты «свайпами», последний из которых можно отменить.

В приложении можно дарить подарки, переписываться в чате (по взаимной симпатии) и видеть анкеты пользователей, с которыми вы пересекались. Также реализована интеграция с социальными сетями и продвинутое взаимодействие с анкетами, в том числе изменение видимости своих данных.

Статистики по выраженным симпатиям нет. Уровень безопасности приложения на Android соответствует высоким показателям (средним на iOS). Мобильное приложение регулярно получает обновления, демонстрирует корректную и стабильную работу.

Bumble (4 место на iOS, 5 место на Android)

Самое оригинальное приложение из списка — первый шаг для знакомства в нем делают не мужчины, а девушки. Оценка анкет осуществляется «свайпами», в случае взаимной симпатии между мужчиной и девушкой у девушки есть 24 часа, чтобы написать первой, а у мужчины – сутки, чтобы ей ответить.

При этом, если симпатия возникла между людьми одного пола (приложение позволяет искать в том числе друзей и деловых партнеров), любой может сделать первый шаг в течение 24 часов. Возможность отмены последнего «свайпа» отсутствует.

Приложение поддерживает интеграцию с сервисами Instagram и Spotify и позволяет управлять видимостью анкеты. Уровень безопасности приложения соответствует средним показателям на обеих платформах. Добавить в избранное анкету нельзя.

Безопасность

В чатах онлайн-приложений нередко царит атмосфера откровенности. А это заветная цель мошеннической социальной инженерии. У пользователя выуживают интимные фотографии и признания, а затем используют их для шантажа. Также есть риски взломов и утечки полных баз данных.

По оценке Роскачества, с точки зрения информационной безопасности наиболее надежные на iOS – «Мамба», «Знакомства Mail.Ru», «ДругВокруг», Tinder, Bumble, Badoo, Waplog, LovePlanet и Topface. На Android – «Знакомства@Mail.ru», Badoo и Topface.