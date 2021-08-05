Депутат попросил ГИБДД штрафовать за медленную езду

Автомобилисты, которые медленно едут в левом ряду, должны быть оштрафованы, для этого ГИБДД стоит проводить регулярные рейды, заявил депутат Госдумы Вячеслав Лыкосов.

«Я ни разу не видел, чтобы сотрудники ГАИ наказывали водителя за то, что он создает сзади себя затор. Серьезная проблема — это грузовики, которые зачастую пользуются левыми крайними полосами, что запрещено ПДД. За это предусмотрен штраф, его не надо увеличивать, надо взыскивать тот штраф, который существует», — сказал Лыкосов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, эту проблему могли бы решить специальные рейды ГИБДД, направленные на пресечение этого нарушения. Парламентарий подчеркнул, что такие мероприятия инспекторы должны проводить регулярно. Тогда «водители будут думать не только о себе, но и о других участниках дорожного движения».

На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны можно только для поворота налево или разворота. Выезжать в крайний левый ряд таким автомобилистам запрещено на всей территории России. Штраф составляет 1,5 тысяч рублей.

Кроме того, на автомагистралях запрещено движение со скоростью менее 40 километров в час. За это могут оштрафовать на 1 тысячу рублей.