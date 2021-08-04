Шойгу рассказал о роли военных в создании вакцины «Спутник V»

Министерство обороны России с первых дней создания вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции принимало участие в ее разработке, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«С первых дней ее разработки», — так в интервью «Комсомольской правде» Шойгу ответил на вопрос, когда Минобороны подключилось к работе над вакциной. Он напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе.

«Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V". Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность», — отметил Шойгу.

В мае 2020 года о результатах этих исследовании доложили президенту России, и уже к 1 июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследовании на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу.

«Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. В августе прошлого года она была зарегистрирована и сейчас активно используется для вакцинации военнослужащих и граждан страны», — сказал министр.