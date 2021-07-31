Сергей Зверев раскрыл свои доходы

Стилист Сергей Зверев, который баллотируется в Госдуму от партии «Зеленые», за год заработал 304,9 тысячи рублей, такие данные содержатся в декларации, опубликованная на сайте Центризбиркома.

Согласно документу, сейчас на банковском счете шоумена — 308,8 тысячи рублей. У Зверева четыре источника дохода: «Российское Авторское Общество», «ТВ Хит», «Сomedy Club Production» и Сбербанк. «ТВ Хит» занимается производством ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Также стилист владеет двумя квартирами в столице — 55,6 и 94,7 квадратных метров.

Зверев подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты 22 июля. О том, что он намерен баллотироваться в Госдуму от Бурятии, стало известно двумя неделями ранее. Стилист заявлял, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.

Стилист — уроженец иркутского села Кутулук. По его словам, все его родственники живут в Тункинском районе Бурятии. Артист активно выступал в защиту Байкала и даже выходил на одиночный пикет к стенам Кремля, требуя остановить строительство завода по розливу воды в Иркутской области.