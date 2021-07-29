Омская область оказалась в лидерах по вакцинации

Минздрав РФ признал Омскую область лидером в Сибири по темпам вакцинации от коронавируса, также регион вошел в топ-15 в стране по этому показателю.

По результатам мониторинга среди регионов Сибири Омская область оказалась первой, сообщила пресс-служба региональной администрации. В среднем в области приходится 454 привитых человека на 100 тысяч населения в день.

Для сравнения, в Тюменской области этот показатель равен 361, а в Новосибирской – 173. Омская область вошла в топ-15 субъектов РФ, где быстрее всего прививаются от коронавируса.

«Это стало возможным благодаря активной работе первичного звена: поликлиник, центральных районных больниц, выездных бригад и мобильных пунктов вакцинации. Это большая нагрузка на систему, но медики не намерены снижать высокую планку», – говорится в сообщении.