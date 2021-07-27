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Чубайс предрек России глобальный кризис

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба OCSiAl

Россия понесет серьезные потери из-за отказа мира от нефти и газа, завил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. <…> Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах ВВП. Это более чем серьезно», — сказал Чубайс на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?».

По мнению спецпредставителя президента, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.

Чубайс отметил, что Евросоюз заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля. В мире начался глобальный энергопереход на безопасные для климата источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.

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