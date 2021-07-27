Учителя Зеленского расстроила корявая речь президента

Учитель Александр Авраменко, преподававший украинский язык Владимиру Зеленскому, назвал речь президента Украины «далекой от идеала» из-за недостатка практики в прошлом.

«Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы. <...> Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти», — приводит РИА Новости слова учителя.

Авраменко подчеркнул, что Зеленский изучал украинский еще до вступления в должность президента. По мнению преподавателя, освоению языка мешало то, что в окружении и семье его ученика никто не говорил по-украински.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите.

Этим же законом предлагалось ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, а также штрафы за нарушение норм закона.