Лидер бурятского отделения «Яблоко» устроила пикет против дождя

Лидер Бурятского республиканского отделения «Яблоко» Наталья Семенова устроила митинг против дождя. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Дождь! Убирайся в Якутию, туши пожары и не создавай здесь проблем!», — написала лидер республиканского «Яблока».
По словам Семеновой, частые дожди в Бурятии — «это действительно ситуация, достойная протеста», и люди бессильны перед ней. Но активистка подчеркнула, что такие проблемы способны сплотить, а не разобщить.
«Люди уже с ума сходят от дождя, они терпят убытки, боятся выходить из дома, вместо отдыха на природе, после локдауна, грызутся в соцсетях! Хотя, как говорят, "эксперты" это часть мирового заговора!» — добавила Семенова.
Весна и лето в Бурятии выдались дождливыми. Ливни становились причиной подтоплениям, размытиям дорог и улиц.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
WSG0600-164-164А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.