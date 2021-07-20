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Лидер бурятского отделения «Яблоко» устроила пикет против дождя

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер Бурятского республиканского отделения «Яблоко» Наталья Семенова устроила митинг против дождя. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Дождь! Убирайся в Якутию, туши пожары и не создавай здесь проблем!», — написала лидер республиканского «Яблока».

По словам Семеновой, частые дожди в Бурятии — «это действительно ситуация, достойная протеста», и люди бессильны перед ней. Но активистка подчеркнула, что такие проблемы способны сплотить, а не разобщить.

«Люди уже с ума сходят от дождя, они терпят убытки, боятся выходить из дома, вместо отдыха на природе, после локдауна, грызутся в соцсетях! Хотя, как говорят, "эксперты" это часть мирового заговора!» — добавила Семенова.

Весна и лето в Бурятии выдались дождливыми. Ливни становились причиной подтоплениям, размытиям дорог и улиц.

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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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