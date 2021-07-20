НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Археологи сделали первые находки на месте острога Достоевского

Источник:
Sibnet.ru
465 0
Фото: © администрация Омской области

Археологи начали раскопки на месте каторжного острога Омской крепости, где сидел писатель Федор Достоевский, и уже сделали первые находки.

Археологи уже обнаружили гвозди, кирпичи с клеймом, монету времен правления Павла I, сообщила администрация Омской области.

Специалисты Омского научного центра СО РАН ведут работы на месте острога, чтобы установить и закрепить границы объекта и предмета его охраны. Такая детализация позволит, в том числе, нанести объект на кадастровую карту города.

«Мы, конечно, надеемся, что в процессе работ обнаружим интересные находки. Культурные слои будут устанавливаться путем шурфовки, стратиграфических раскрытий. После земляных работ начнется камеральный этап – подготовка научного отчета и предложений по установке официальных границ и предмета охраны объекта», – сказал руководитель работ, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Корусенко.

Все находки, которые будут сделаны в ходе археологических работ, после изучения пополнят экспозиции омских музеев.

Тема: Раскопали в Сибири
Метровый бивень мамонта нашли в Красноярске
Археологи обнаружили в Туве редкие каменные стелы
Гены неандертальцев Алтая дали ученым новые подсказки
Археологи отправились на поиски легендарной прародины монголов
смотреть все
Технологии #Наука #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экстренное предупреждение передали в Новосибирске из-за жары
Несколько фан-зон создадут в Новосибирске к МЧМ-2023
Лидер бурятского отделения «Яблоко» устроила пикет против дождя
Boeing спрогнозировал лидерство МС-21 на рынке
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Энтузиаст показал Minecraft с реалистичной физикой
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах
Путин продлит срок службы маршалов и генералов 
США и Германия договорились по «Северному потоку»
Почти 70% россиян признались, что экономят на одежде
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
Sibnet.Ru