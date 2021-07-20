Археологи сделали первые находки на месте острога Достоевского

Археологи начали раскопки на месте каторжного острога Омской крепости, где сидел писатель Федор Достоевский, и уже сделали первые находки.

Археологи уже обнаружили гвозди, кирпичи с клеймом, монету времен правления Павла I, сообщила администрация Омской области.

Специалисты Омского научного центра СО РАН ведут работы на месте острога, чтобы установить и закрепить границы объекта и предмета его охраны. Такая детализация позволит, в том числе, нанести объект на кадастровую карту города.

«Мы, конечно, надеемся, что в процессе работ обнаружим интересные находки. Культурные слои будут устанавливаться путем шурфовки, стратиграфических раскрытий. После земляных работ начнется камеральный этап – подготовка научного отчета и предложений по установке официальных границ и предмета охраны объекта», – сказал руководитель работ, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Корусенко.

Все находки, которые будут сделаны в ходе археологических работ, после изучения пополнят экспозиции омских музеев.