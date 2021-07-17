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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК назвал причину аварийной посадки Ан-28 под Томском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр»

Причиной аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области стал отказ двигателей, сообщается на сайте Следственного комитета. Неисправность возникла спустя десять минут после вылета.

«Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир воздушного судна при неработающих двигателях спланировал на выбранную площадку, после чего самолет осуществил жесткую посадку и перевернулся. Экипаж эвакуировал пассажиров и запустил сигнальный маяк.

Ан-28 летел из города Кедровый в Томск. На борту самолета находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры и члены экипажа в основном получили незначительные травмы — ушибы и ссадины, двух человек госпитализировали.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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