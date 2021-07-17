СК назвал причину аварийной посадки Ан-28 под Томском

Причиной аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области стал отказ двигателей, сообщается на сайте Следственного комитета. Неисправность возникла спустя десять минут после вылета.

«Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности. После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командир воздушного судна при неработающих двигателях спланировал на выбранную площадку, после чего самолет осуществил жесткую посадку и перевернулся. Экипаж эвакуировал пассажиров и запустил сигнальный маяк.

Ан-28 летел из города Кедровый в Томск. На борту самолета находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры и члены экипажа в основном получили незначительные травмы — ушибы и ссадины, двух человек госпитализировали.