Годовалого ребенка зарезали в Бурятии в доме у пьяной бабушки

Следственный комитет по Бурятии возбудили уголовное дело после смерти годовалого ребенка. Его тело с множеством колото-резаных ран обнаружили в доме у пьяной бабушки, сообщило региональное ведомство.

По данным следствия, в среду днем жительница одного из сел привезла маленького сына к живущей неподалеку бабушке. Мать попросила присмотреть за ребенком, а после уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его; свою мать и ее сожителя женщина застала пьяными, но вновь оставила ребенка с ними и отлучилась.

Спустя полтора часа после этого в полицию поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений. Сейчас тело ребенка исследуют специалисты судебно-медицинской экспертизы.

Проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя. Оба злоупотребляли спиртным. Есть еще одна версия — о причастности жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище и совершить преступление.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ближайшее время следователи приступят к допросам бабушки ребенка и ее сожителя. Виновному грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.