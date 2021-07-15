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Годовалого ребенка зарезали в Бурятии в доме у пьяной бабушки

Источник:
Sibnet.ru
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Вывеска СУ СК России
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Бурятии возбудили уголовное дело после смерти годовалого ребенка. Его тело с множеством колото-резаных ран обнаружили в доме у пьяной бабушки, сообщило региональное ведомство.

По данным следствия, в среду днем жительница одного из сел привезла маленького сына к живущей неподалеку бабушке. Мать попросила присмотреть за ребенком, а после уехала по делам. Вечером она навестила малыша, покормила и умыла его; свою мать и ее сожителя женщина застала пьяными, но вновь оставила ребенка с ними и отлучилась.

Спустя полтора часа после этого в полицию поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений. Сейчас тело ребенка исследуют специалисты судебно-медицинской экспертизы.

Проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя. Оба злоупотребляли спиртным. Есть еще одна версия — о причастности жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище и совершить преступление.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ближайшее время следователи приступят к допросам бабушки ребенка и ее сожителя. Виновному грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Muzykant

Точно власти в другом измерении находятся.У нас только ищут возможность,как можно меньше заплатить.

Иркут 69

Почему после? Эти так называемые "выборы" никак не связаны с результатом, а следовательно рост инфляции...

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции
Sibnet.Ru