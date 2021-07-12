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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Глава Бурятии перечислил оставшиеся после локдауна запреты

Источник:
ГТРК "Бурятия"
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Глава Бурятии в рабочем кабинете
Глава Бурятии Алексей Цыденов
Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что после снятия локдауна в понедельник ряд жестких ограничительных мер в республике останется. В их числе запрет на работу общепита ночью, закрытые фудкорты и повышенных входной контроль в детских садах.

В Бурятии в понедельник сняли локдаун, продлившийся с 27 июня. Тотальную самоизоляцию ввели из-за резкого увеличения количества больных коронавирусной инфекцией. После снятия полного ограничения на работу почти всех организаций и предприятий, часть запретов останется.

«Первое — общепит у нас работать будет до 22.00, также по четыре человека за столом, не считая детей, дистанция между столами соблюдается, банкетные, массовые мероприятия — пока под ограничением», — перечислил Цыденов.

Сохраняется ограничение работы фудкортов и зон развлечения в торговых центрах. Аттракционы остаются закрытыми. Остаются закрытыми кинотеатры и театры.

Вводится дополнительное требование к самоизоляции и переводе на дистанционную работу беременных женщин. Введен повышенный входной контроль в детских садах. Требование к администрациям — обеспечить контроль температурного режима и не пускать детей с симптомами ОРВИ.

Тема: Коронакризис
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Бурятия #Здоровье #Новости COVID19
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