Мошенники запустили схему обмана с «бонусами за вакцинацию»

Мошенники после объявления об обязательной вакцинации от COVID для отдельных категорий граждан мошенники начали распространять объявления о начислении бонусов вакцинированным.

Злоумышленники распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тысяч рублей, которые якобы выплачиваются в случае вакцинации. Цель мошенничества — выяснить данные карты и украсть денежные средств, рассказали РБК в банке ВТБ.

«На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными», — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Подобные объявления находили и специалисты «Лаборатории Касперского». «Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — пояснил контент-аналитик в «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

Указанная фишинговая схема в различных интерпретациях распространяется в социальных сетях и мобильных мессенджерах, подтвердил РБК и заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.