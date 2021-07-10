«Стрижи» покажут шоу над городами Кузбасса

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» совершит в субботу, 10 июля, праздничный пролет в честь 300-летия Кузбасса с севера на юг региона, сообщила пресс-служба правительства региона.

Расстояние от Кемерова до Междуреченска авиационная группа преодолеет за 37 минут, выполняя над городами виражи и фигуры высшего пилотажа. Жители Кузбасса смогут увидеть соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж.

Расписание пролета «Стрижей»:

- Ленинск-Кузнецкий — в 12.10, площадь торжеств им. Мазикина;

- Белово — в 12.14, Центральная площадь;

- Киселевск — в 12.20, площадь торжеств Красного Камня;

- Прокопьевск — в 12.21, проспект Строителей;

- Новокузнецк — 12.25, с площади общественных мероприятий;

- Междуреченск — в 12.37, Весенняя площадь;

- Кемерово — 17.00, Московская площадь, возле ТЦ «Лапландия» и «Магнит», набережная реки Томь в центре города, смотровая площадка Соснового бора возле надписи «Кузбасс» на противоположной стороне реки.

Шоу в Кемерове продлится 40 минут. «Стрижи» продемонстрируют более 30 различных фигур высшего пилотажа. В комплекс выступлений войдут такие пилотажные порядки, как Пирамида, Пеленг, Конверт, Звезда, Стрела, Копье, а также одиночный высший пилотаж.