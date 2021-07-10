НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

«Стрижи» покажут шоу над городами Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Фото: © Пресс-служба правительства Кузбасса

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» совершит в субботу, 10 июля, праздничный пролет в честь 300-летия Кузбасса с севера на юг региона, сообщила пресс-служба правительства региона.

Расстояние от Кемерова до Междуреченска авиационная группа преодолеет за 37 минут, выполняя над городами виражи и фигуры высшего пилотажа. Жители Кузбасса смогут увидеть соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж.

Расписание пролета «Стрижей»:

- Ленинск-Кузнецкий — в 12.10, площадь торжеств им. Мазикина;

- Белово — в 12.14, Центральная площадь;

- Киселевск — в 12.20, площадь торжеств Красного Камня;

- Прокопьевск — в 12.21, проспект Строителей;

- Новокузнецк — 12.25, с площади общественных мероприятий;

- Междуреченск — в 12.37, Весенняя площадь;

- Кемерово — 17.00, Московская площадь, возле ТЦ «Лапландия» и «Магнит», набережная реки Томь в центре города, смотровая площадка Соснового бора возле надписи «Кузбасс» на противоположной стороне реки.

Шоу в Кемерове продлится 40 минут. «Стрижи» продемонстрируют более 30 различных фигур высшего пилотажа. В комплекс выступлений войдут такие пилотажные порядки, как Пирамида, Пеленг, Конверт, Звезда, Стрела, Копье, а также одиночный высший пилотаж.

Еще по теме
Иркутянки устроили танцы в лужах после ливня
Орнитологи навестят ласточек со стройки ЛДС в Новосибирске
Опустевшая паперть: по кому ударит цифровизация
СК в Бурятии проверит информацию о свалке после жалобы Путину
смотреть все
Кузбасс #Город #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Стрижи» покажут шоу над городами Кузбасса
Врач признал пользу секса после вакцинации от COVID
Новосибирцы подались в курьеры из‑за коронавируса
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в лагере с детьми
Самое популярное
Nintendo показала новую игровую приставку Switch
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
Картина дня
США ввели новые санкции против российских компаний
Россия не станет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян
Мошенники запустили схему обмана с «бонусами за вакцинацию»
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
20
Российские процессоры впервые «догонят» западные
19
Отсутствие масок на Путине и Цивилеве объяснили
17
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
17
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
Sibnet.Ru