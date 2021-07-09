Чиновник посоветовал не заниматься сексом после вакцинации

Занятие сексом не рекомендуется людям, только что сделавшим прививку от коронавируса, заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Грайфера спросили, нужно ли в первые дни после вакцинации исключить секс по аналогии с занятиями спортом.

«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — цитирует чиновника РИА Новости.

По рекомендациям Роспотребнадзора, интенсивные физические нагрузки следует исключить на три дня после вакцинации. Также на этот срок не стоит посещать сауну и принимать алкоголь.