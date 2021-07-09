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Попова раскрыла процент повторно заразившихся коронавирусом

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России коронавирусной инфекцией COVID-19 повторно заразилось не более 1% населения. После прививки заболели примерно 0,7% вакцинировавшихся, добавила она

«В любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, по количеству таких людей минимально вокруг — 1%, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их почему-то чуть больше», — сообщила Попова.

А после прививки от коронавируса заболели примерно 0,7% вакцинировавшихся, добавила она. «У нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества — это два человека на 300 привитых. Все наши вакцины, которые уже на рынке, дают примерно одно и то же количество — от 0,71 до 0,76%», — сказала глава ведомства.

По ее словам, врачи, которые непосредственно работают с больными COVID-19, «считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят: надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора». «Могут быть особенности», — заключила Попова.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с РБК сказал, что у пациента с любым количеством антител вероятность повторно заболеть коронавирусом крайне низка, так как любые антитела при любом титре обладают защитными свойствами.

«Если у человека после болезни был низкий титр антител, а потом они вообще исчезли, он может заразиться. Но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, он будет болеть не в тяжелой форме», — сказал специалист.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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