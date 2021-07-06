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Nintendo показала новую игровую приставку Switch

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Nintendo выпустит обновленную версию игровой консоли Switch, ролик с анонсом появился на YouTube. Последняя Nintendo Switch вышла в марте 2017 года.

Новая приставка получит экран по технологии OLED диагональю 7 дюймов вместо 6,2. Также консоль оснастят разъемом Ethernet для проводного подключения к интернету. Улучшена звуковая система, а внутренний накопитель консоли вырос до 64 ГБ.

В корпусе появилась выдвижная подставка. При этом сохранилась возможность подключения к большим экранам через док-станцию, также обещана полная совместимость с джойстиками предыдущего поколения.

Обновленная Nintendo Switch поступит в продажу 8 октября, предзаказ откроется уже 15 июля. Консоль будет доступна в белом, черном и красно-синем цвете. В России приставка будет продаваться по цене 30 490 рублей.

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