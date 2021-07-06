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Водитель погиб на встречной полосе в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo, после аварии водитель иномарки погиб, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Около 09.00 на автодороге «Обход поселка Березовка» произошло столкновение легкового автомобиля Renault с грузовиком Howo.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В момент ДТП пассажиров в салонах автомобилей не было. От полученных травм 27-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.
 

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Красноярск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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