Водитель погиб на встречной полосе в Красноярском крае

Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo, после аварии водитель иномарки погиб, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.
Около 09.00 на автодороге «Обход поселка Березовка» произошло столкновение легкового автомобиля Renault с грузовиком Howo.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
В момент ДТП пассажиров в салонах автомобилей не было. От
полученных травм 27-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте,
водитель грузовика не пострадал.
DrronumНикогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
нина90Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
DrronumОпять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!
лачиновСкорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....