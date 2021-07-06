Водитель погиб на встречной полосе в Красноярском крае

Водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Howo, после аварии водитель иномарки погиб, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Около 09.00 на автодороге «Обход поселка Березовка» произошло столкновение легкового автомобиля Renault с грузовиком Howo.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В момент ДТП пассажиров в салонах автомобилей не было. От полученных травм 27-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте, водитель грузовика не пострадал.

