Иркутян предупредили о наказании за поддельный сертификат о прививке

Сотрудники МВД по Иркутской области предупредили о наказании за покупку поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19. Ответственность предусматривается и за подделку других документов, сообщила пресс-служба ведомства.
В июне Роскомнадзор сообщил о блокировке сайтов с информацией о продаже сертификатов о вакцинации. МВД также отчиталось о возбуждении уголовных дел за продажу поддельных медицинских документов.
В МВД по Иркутской области объяснили, что закон предусматривает наказание и за поддельные документы с результатами ПЦР-теста, а также справки о медотводе. И не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей.
Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.
Первое подобное уголовное дело в Сибири возбудили в пятницу, 2 июля, в Красноярском крае. Фигурантом стала медсестра одной из городских поликлиник, которая предоставила поддельные сертификаты двум людям.
DrronumНикогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...
нина90Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
DrronumОпять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!
лачиновСкорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....