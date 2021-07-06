Иркутян предупредили о наказании за поддельный сертификат о прививке

Сотрудники МВД по Иркутской области предупредили о наказании за покупку поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19. Ответственность предусматривается и за подделку других документов, сообщила пресс-служба ведомства.

В июне Роскомнадзор сообщил о блокировке сайтов с информацией о продаже сертификатов о вакцинации. МВД также отчиталось о возбуждении уголовных дел за продажу поддельных медицинских документов.

В МВД по Иркутской области объяснили, что закон предусматривает наказание и за поддельные документы с результатами ПЦР-теста, а также справки о медотводе. И не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

Первое подобное уголовное дело в Сибири возбудили в пятницу, 2 июля, в Красноярском крае. Фигурантом стала медсестра одной из городских поликлиник, которая предоставила поддельные сертификаты двум людям.