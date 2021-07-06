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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Иркутян предупредили о наказании за поддельный сертификат о прививке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники МВД по Иркутской области предупредили о наказании за покупку поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19. Ответственность предусматривается и за подделку других документов, сообщила пресс-служба ведомства.

В июне Роскомнадзор сообщил о блокировке сайтов с информацией о продаже сертификатов о вакцинации. МВД также отчиталось о возбуждении уголовных дел за продажу поддельных медицинских документов.

В МВД по Иркутской области объяснили, что закон предусматривает наказание и за поддельные документы с результатами ПЦР-теста, а также справки о медотводе. И не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей. 

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

Первое подобное уголовное дело в Сибири возбудили в пятницу, 2 июля, в Красноярском крае. Фигурантом стала медсестра одной из городских поликлиник, которая предоставила поддельные сертификаты двум людям.

Тема: Коронакризис
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Иркутск #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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