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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава ГИБДД спрогнозировал рост спроса на техосмотры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители проявят повышенный интерес к проверке состояния своего транспортного средства после отмены обязательного техосмотра для получение полиса ОСАГО, такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«Мы просчитывали экономику. Это миллиарды рублей за то, чтобы получить бланк. Мы планомерно зайдем в честное прохождение диагностики. Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моем транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сказал Черников в интервью телеканалу «Россия-1».

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будут штрафовать на 2 тысячи рублей, при этом фиксация нарушений будет происходить с помощью автоматических камер. При этом глава ГИБДД заявлял, что обязательный техосмотр для личных авто стоит отменить.

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