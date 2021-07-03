Первое дело о подделке ковидного сертификата возбудили в Красноярске

Красноярские полицейские возбудили первое уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

По версии следствия, медсестра одной из городских поликлиник в Советском районе краевого центра подделала официальные документы на имя двух жителей Красноярска — 25-летнего мужчины и 32-летней женщины.

Медработник внесла в сертификаты не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.