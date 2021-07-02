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Жаркий июль пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Июль в Новосибирской области и смежных регионах будет жарким и сухим, сообщила журналистам в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Температура ожидается выше нормы на 1-2,5 градуса. Дефицит осадков наиболее вероятен по южным, юго-западным территориям Новосибирской области и Алтайскому краю. На остальной территории количество осадков предполагается в пределах нормы», – сказала синоптик.

Она уточнила, что норма температуры для июля (среднее между дневной и ночной) для Новосибирской области – 18-21 градусов.

На ближайшие пять дней синоптики пообещали новосибирцам аномальную жару. Температуры будут достигать 34 градусов, передано штормовое предупреждение.

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