НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море

Источник:
ТАСС
542 8
Фото: © The White House

США намерены двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на слова российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.

Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами». Он отметил, что перед инцидентом с эсминцем с одного из натовских военных аэродромов Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет.

«Координировались ли США с британским кораблем? И было ли это, как сказал Путин, провокацией?» — спросили у Псаки во время брифинга. «У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердить», — приводит ТАСС ответ Псаки, которая посоветовала обращаться за»какой-либо конкретикой» в Пентагон.

«Как отметил президент США Джо Байден, наша цель, <...> конечно, — это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ. <...> Он [Байден] объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию», — добавила Псаки.

В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.

Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.

Еще по теме
Путин заявил о передаче Украины под внешнее управление
Украинский эксперт обвинил Германию и Францию в удушении Киева
Захарова сравнила поведение США со сказкой про Крошку Енота
Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК в Бурятии проверит информацию о свалке после жалобы Путину
Джип-туры открылись в Забайкалье
Двое красноярцев погибли на пожаре
Первый в России ДНК-принтер создадут в Томске
Самое популярное
Германия запретила авиасообщение с Россией
Windows 11 удалит «вечный» браузер
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Правила техосмотра подержанных авто ужесточат
Обсуждение (8)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 135 баллов
  • volshebstvoikot — 135 баллов
  • cska777 — 134 балла
сделать прогноз
О самом главном
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Вот этим и занимается. Объясняет нам, неразумным, отчего бензин дорожает и ценники космические... Мы...

Иркут 69

Цирк. Напоминает покраску травы ночью при свете костра... 😀Ручное управление во всей красе.Паника, визг,...

Grossmeister38rus

По словам главы государства, объем производства овощей и фруктов — один из вопросов при развитии российского...

rumatam

как ,он, может знать какой урожай соберём, Провидейй , оракл........
Sibnet.Ru