Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море

США намерены двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на слова российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.

Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами». Он отметил, что перед инцидентом с эсминцем с одного из натовских военных аэродромов Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет.

«Координировались ли США с британским кораблем? И было ли это, как сказал Путин, провокацией?» — спросили у Псаки во время брифинга. «У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердить», — приводит ТАСС ответ Псаки, которая посоветовала обращаться за»какой-либо конкретикой» в Пентагон.

«Как отметил президент США Джо Байден, наша цель, <...> конечно, — это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ. <...> Он [Байден] объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию», — добавила Псаки.

В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.

Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.