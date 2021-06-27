Набиуллина предупредила о самой опасной стратегии сбережений

Самой опасной стратегией сбережений является криптовалюта из-за большой волатильности, предупредила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«И предвосхищая вопрос — самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно», — предупредила Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

Одной из лучших консервативных стратегий она назвала депозиты. Глава ЦБ также обратила внимание на то, что «многие пошли на фондовый рынок», где доходность больше. Однако с высокой доходностью всегда связаны риски. Набиуллина напомнила, что нужно «внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе».

Не исключены риски и при покупке недвижимости. «Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) — тоже никто не гарантирует», — пояснила она.

Глава регулятора предупредила, что покупатель может оказаться в ситуации, когда вложенные сбережения окажутся меньше, а превратить их обратно в деньги будет уже сложнее.