Власти Бурятии разрешили передвижения привитым от COVID

Правительство Бурятии внесло дополнение в указ о двухнедельном локдауне. Согласно документу, только привитые против коронавирусной инфекции жители смогут свободно передвигаться по республике, сообщил представитель оперативного штаба.

В среду власти Бурятии объявили о двухнедельном локдауне с 27 июня по 11 июля из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и нехватки место для больных COVID в госпиталях. Работа большинства предприятий в республике будет приостановлена, введен повсеместный масочный режим. Но вакцинированные жители смогут свободно передвигаться.

«Добавлен пункт, в соответствии с которым не относится требование не покидать место проживания (пребывания) к тем, кто привился и имеет сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС представителя оперштаба.

Все остальные должны соблюдать карантин в течение двух недель. Исключения: обращение за экстренной медпомощью, следование к месту и от места работы на те предприятия, работа которых не приостанавливается в период локдауна.

Также люди смогут ходить в продуктовые магазины, аптеки, к родственникам, если это помощь по доставке продуктов или лекарств, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома. Можно будет передвигаться между домом и дачей, заниматься физкультурой на открытом воздухе.