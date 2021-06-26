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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Власти Бурятии разрешили передвижения привитым от COVID

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Бурятии внесло дополнение в указ о двухнедельном локдауне. Согласно документу, только привитые против коронавирусной инфекции жители смогут свободно передвигаться по республике, сообщил представитель оперативного штаба.

В среду власти Бурятии объявили о двухнедельном локдауне с 27 июня по 11 июля из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и нехватки место для больных COVID в госпиталях. Работа большинства предприятий в республике будет приостановлена, введен повсеместный масочный режим. Но вакцинированные жители смогут свободно передвигаться.

«Добавлен пункт, в соответствии с которым не относится требование не покидать место проживания (пребывания) к тем, кто привился и имеет сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС представителя оперштаба.

Все остальные должны соблюдать карантин в течение двух недель. Исключения: обращение за экстренной медпомощью, следование к месту и от места работы на те предприятия, работа которых не приостанавливается в период локдауна.

Также люди смогут ходить в продуктовые магазины, аптеки, к родственникам, если это помощь по доставке продуктов или лекарств, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома. Можно будет передвигаться между домом и дачей, заниматься физкультурой на открытом воздухе.

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Бурятия #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!

Uynachalnica

Этим же законом каждый имеет право на отказ от прививки.

лачинов

А то что гражданам тоже не хватает денег это в расчет не принимается? Почему потребитель должен оплачивать...

Uynachalnica

Выше почитай! Там сначала нужно объявить на территории неблагополучность по инфекциям (то есть, объявить...
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