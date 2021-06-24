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Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Создатель первого в мире антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи был найден мертвым в испанской тюрьме, сообщил правительственный чиновник.

За несколько часов до этого испанский суд вынес предварительное решение об экстрадиции магната в США, где его обвиняют в неуплате налогов. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Соединенным Штатам, то он «почти точно проведет конец жизни в тюрьме».

Сотрудники службы безопасности испанской тюрьмы обнаружили тело магната в камере без признаков жизни. Медицинская бригада тюрьмы констатировала смерть Макафи, приводит «Интерфакс» заявление регионального каталонского правительства.

Анонимный источник в правительстве подтвердил СМИ, что это был Макафи. По данным издания New York Post, Джон Макафи покончил с собой.

Прокуратура штата Теннесси обвинила 75-летнего Макафи в уклонении от уплаты налогов от доходов, полученных от продвижения криптовалют, а также от публичных выступлений и продажи прав на создание биографического документального фильма. В октябре 2020 года Макафи задержали в аэропорту Барселоны.

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