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Медведи прогнали туристов с побережья Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Бурый медведь в тайге
Фото: © пресс-служба «Заповедного Прибайкалья»

Туристам временно запретили ставить палатки и ночевать на туристических маршрутах на Кругобайкальской железной дороги. К побережью вышли медведи и уже столкнулись с людьми, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

С понедельника туристы, путешествующие по Кругобайкальской железной дороге на территории заповедника, не смогут устанавливать палатки и оставаться на ночь у побережья озера. Причина — чрезмерная активность медведей. Они выходят к людям не только ночью, но и без опаски подходят  днем.

Так, в воскресенье на 102 километре КБЖД хищник вышел к беговой линии, неподалеку находился ребенок. Ни зверь, ни человек до определенного момента не замечали друг друга, а когда это произошло — перепугались оба. Тогда никто не пострадал, но сама ситуация была опасной.

Для фотохудожников-анималистов активность косолапых может представлять интерес. Но специалисты напомнили, медведь — хищник. Он хитер и непредсказуем, и провоцировать хозяина тайги не нужно. А еще зверь может просто не заметить человека сразу, а когда увидит, воспримет как неожиданную угрозу и нападет.

Тема: Туризм в Сибири
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Иркутск #Звери #Туризм
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