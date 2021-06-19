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«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной со звездами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Forbes / CC BY 3.0

«ВКонтакте» проведет крупнейший онлайн-праздник для выпускников в стране. Участников ежегодного всероссийского «Основного выпускного ВКонтакте» поздравят любимые музыканты и блогеры, сообщила пресс-служба социальной сети.

Для выпускников в этом году выступят Слава Marlow, Филипп Киркоров, Фогель, GAYAZOV$ BROTHER$, Звонкий, Мари Краймбрери, Daasha, Rauf & Faik, Анет Сай, Мэвл, Konfuz, Никита Киоссе, Егор Шип, Миа Бойка и Mary Gu.

«Основной выпускной ВКонтакте» начнется 25 июня в 18.00 (мск). Трансляция события пройдет в сообществе «Официальные страницы ВКонтакте». В конце трансляции ведущие передадут эстафету другому масштабному празднику в честь окончания школы — «Алым парусам» в Санкт-Петербурге.

Выпускники получат шанс лично пообщаться со знаменитостями в групповых видеозвонках ВКонтакте. Своих фанатов во время праздника соберет Слава Marlow. Лично пообщаться можно будет и с ведущими трансляции — Владимиром Маркони и Аней Pokrov. Они будут случайным образом звонить зрителям.

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